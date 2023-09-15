Загребское «Динамо» сделает всё возможное для подписания Модрича

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может вернуться на родину.

Действующий договор 38-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона.

«У Модрича остался последний год по контракту, и мы, конечно, позвоним ему зимой, – цитирует Madrid Xtra председателя правления загребского «Динамо» Влатку Перас. – Разумеется, мы не можем не хотеть видеть его в своей команде. Для самого Луки также имеет смысл вернуться домой перед завершением карьеры. Наш клуб сделает всё возможное, чтобы это произошло».

Лука Модрич начинал карьеру именно в загребском «Динамо», а в 2008 году перешёл в «Тоттенхэм».