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Загребское «Динамо» сделает всё возможное для подписания Модрича

15 Сентября 2023 • 23:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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17.09 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может вернуться на родину.

Действующий договор 38-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона.

«У Модрича остался последний год по контракту, и мы, конечно, позвоним ему зимой, – цитирует Madrid Xtra председателя правления загребского «Динамо» Влатку Перас. – Разумеется, мы не можем не хотеть видеть его в своей команде. Для самого Луки также имеет смысл вернуться домой перед завершением карьеры. Наш клуб сделает всё возможное, чтобы это произошло».

Лука Модрич начинал карьеру именно в загребском «Динамо», а в 2008 году перешёл в «Тоттенхэм».

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Реал Мадрид Лука Модрич Динамо Загреб трансферы футбола - лето 2024
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