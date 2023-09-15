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Алаба оценил уровень Беллингема

15 Сентября 2023 • 22:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1 1.68 X 3.95 2 5.30
17.09 22:00

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался об игре своего одноклубника Джуда Беллингема.

20-летний англичанин, перебравшийся из дортмундской «Боруссии» перед началом сезона, забил пять голов в четырёх стартовых матчах за «Реал».

«Я уже сейчас вижу в Джуде игрока мирового класса. Его игра в первых матчах многое говорит о том, какой у него характер. Он отлично понимает игру, что заметно даже на тренировках. Беллингем невероятно дальновиден для своих лет, он не допускает ошибок, все его действия наполнены смыслом. Кроме того, он просто отличный парень. Впереди у него яркое будущее», – рассказал в интервью Bild Алаба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Джуд Беллингем
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