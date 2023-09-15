«Барселона» продолжает следить за 17-летним игроком, оценённым в 30 млн евро

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо интересен «Барселоне».

Каталонский клуб фигурировал в числе претендентов на бразильца ещё летом, однако «Коринтианс» не горел желанием отпускать 17-летнюю восходящую звезду. По информации Goal Brazil, представители «Барселоны» продолжают внимательно следить за выступлениями опорного хавбека, но планируют изучить его получше, прежде чем делать официальное предложение. Минимальная стоимость потенциальной сделки оценивается в 30 млн евро. Поспорить за игрока предстоит с лондонским «Челси».

Габриэль Москардо провёл семь матчей в бразильской Серии А, не отметившись результативными действиями.