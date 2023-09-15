Хави ответил на вопрос о переходе Витора Роке в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о ситуации с подписанием нападающего Витора Роке.

18-летний футболист «Атлетико Паранаэнсе» мог пополнить ряды «сине-гранатовых» в минувшее трансферное окно, однако позднее стало известно, что переход состоится не раньше января.

«Деку [спортивный директор] сказал мне, что Роке приедет в январе. Я не вижу никаких проблем в этом трансфере. Посмотрим, как всё сложится», – заявил наставник «Барселоны», которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

Стоимость трансфера Витора Роке оценивается в 40 млн евро. В текущем сезоне футболист отметился 11 голами в 21 матче бразильской Серии А.