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Чемпионат Испании. Ла Лига

Руководство «Реала» считает, что команде не требовался новый правый защитник

15 Сентября 2023 • 21:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
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17.09 22:00

В мадридском «Реале» довольны подбором игроков на правом фланге обороны.

«Сливочные», как предполагалось, должны были подписать нового правого защитника в летнее трансферное окно, однако этого так и не произошло. По сведениям журналиста Хосе Феликса Диаса, руководство клуба не видит в этом проблемы: по мнению боссов «Реала», Даниэль Карвахаль и Лукас Васкес – надёжные варианты на правом краю защиты, также некоторые надежды связываются с игроками молодёжного состава.

В воскресенье команда Карло Анчелотти примет на своём поле «Реал Сосьедад» в рамках Ла Лиги. В четырёх стартовых турах сезона мадридцы не допустили ни одной осечки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Лукас Васкес
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