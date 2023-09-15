Руководство «Реала» считает, что команде не требовался новый правый защитник

В мадридском «Реале» довольны подбором игроков на правом фланге обороны.

«Сливочные», как предполагалось, должны были подписать нового правого защитника в летнее трансферное окно, однако этого так и не произошло. По сведениям журналиста Хосе Феликса Диаса, руководство клуба не видит в этом проблемы: по мнению боссов «Реала», Даниэль Карвахаль и Лукас Васкес – надёжные варианты на правом краю защиты, также некоторые надежды связываются с игроками молодёжного состава.

В воскресенье команда Карло Анчелотти примет на своём поле «Реал Сосьедад» в рамках Ла Лиги. В четырёх стартовых турах сезона мадридцы не допустили ни одной осечки.