Хави рассказал, смогут ли Гюндоган и Араухо сыграть с «Бетисом»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о состоянии Илкая Гюндогана и Рональда Араухо в преддверии матча с «Бетисом».

«Гюндоган, у которого было повреждение, может сыграть с «Бетисом». Мы примем окончательное решение завтра, но он будет доступен. У Рональда все хорошо, на этой неделе он вернется в строй», — рассказал Хави Mundo Deportivo.

Матч пятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Бетисом» состоится в субботу, 16 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.