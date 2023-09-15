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Хави рассказал, смогут ли Гюндоган и Араухо сыграть с «Бетисом»

15 Сентября 2023 • 21:06 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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Через 22 ч. 46 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о состоянии Илкая Гюндогана и Рональда Араухо в преддверии матча с «Бетисом».

«Гюндоган, у которого было повреждение, может сыграть с «Бетисом». Мы примем окончательное решение завтра, но он будет доступен. У Рональда все хорошо, на этой неделе он вернется в строй», — рассказал Хави Mundo Deportivo.

Матч пятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Бетисом» состоится в субботу, 16 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Хави Эрнандес Илкай Гюндоган Рональд Араухо
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
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