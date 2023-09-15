Хави вернётся к прежней схеме в матче с «Бетисом», если Гюндоган не сможет выйти в старте

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес готов на тактические изменения в случае отсутствия Илкая Гюндогана.

32-летний полузащитник получил повреждение в недавнем матче за сборную Германии против Франции. Травма оказалась несерьёзной, однако игроку, вероятно, будет предоставлен дополнительный отдых в предстоящей встрече с «Бетисом», сообщает журналист Хави Мигель. Известно также, что в случае отсутствия Гюндогана в старте рулевой «сине-гранатовых» намерен перестроить команду на прежнюю схему 4-3-3 с классическим расположением полузащитников и вингеров. Весьма вероятно, что при таком сценарии место в основе достанется Феррану Торресу.

Матч «Барселона» – «Бетис» пройдёт в субботу в 22:00 по московскому времени.