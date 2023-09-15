Хави: Эззалзули хотел играть в старте, я не мог ему этого гарантировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал переход нападающего Абде Эззалзули в «Бетис».

«Он ушел по своему личному решению. Он хотел играть каждую минуту, но мы не могли этого гарантировать. Так я ему и сказал. Он хотел играть в старте. Я не знаю, получится ли у него это в «Бетисе», — приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшее трансферное окно 21-летний игрок перебрался в «Бетис», подписав долгосрочный контракт до 2028 года.

Завтра, 16 сентября, «Барселона» встретится с «Бетисом» в рамках пятого тура чемпионата Испании. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.