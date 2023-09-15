Хави: Все смеялись над Ферраном Торресом, но он смог всё перевернуть

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о нападающем команды Ферране Торресе.

«Я сказал вчера Торресу: то, что он преодолел, — большая заслуга. Над ним смеялись. Он сам все перевернул. У него потрясающая сила духа. Это пример даже для персонала», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в трех матчах чемпионата Испании и отметился двумя забитыми мячами.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 10 очков.

Завтра, 16 сентября, «сине-гранатовые» сыграют с «Бетисом» в рамках матча пятого тура Ла Лиги, начало — в 22:00 по мск.