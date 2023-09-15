​Хави анонсировал продление контракта с «Барселоной»

Рулевой «Барселоны» Хави сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о подписании им нового контракта.

«Я счастлив в «Барселоне», проект продолжается. О продлении моего контракта будет объявлено через несколько дней», - сказал Хави, чьи слова приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Бетиса» на своём поле.

Добавим, что после четырёх сыгранных туров Ла Лиги «Барселона» имеет 10 очков в своём активе.