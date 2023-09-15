Хави: «Вы меня критикуете, а я в списке лучших тренеров»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на попадание в список претендентов на приз тренеру года по версии ФИФА.

«Я смеюсь. Вы меня критикуете, а я в списке лучших. Потрясающе. Похоже на шутку. Это работа команды, я не придаю этому большого значения. Главные герои — футболисты», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, помимо Хави, в числе номинантов на приз есть Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер Милан»), Анге Постекоглу («Тоттенхэм») и Лучано Спаллетти (сборная Италии).

По итогам прошлого сезона «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании.