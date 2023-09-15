Фигу дал прогноз, сколько голов забьёт Беллингем в сезоне

Известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу поделился своим мнением о Джуде Беллингеме. Фигу спрогнозировал, сколько голов забьёт Беллингем в этом сезоне.

«Нет лучшего способа начать путь в «Реале» так, как это сделал Беллингем. Я вижу, как он забивает 15-20 голов в этом сезоне», - слова Фигу приводит One Football.

Напомним, что Джуд Беллингем в летнее трансферное окно перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии». В четырёх прошедших матчах за мадридский клуб Беллингем забил пять голов и отдал один голевой пас на партнёра.

Добавим, что за Беллингема «Реал» заплатил 103 миллиона евро. Сумма трансфера может вырасти примерно за 30% за счёт бонусов.