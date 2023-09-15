Винисиус восстанавливается после травмы, бегая в воде

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор необычным способом готовится к возвращению на поле после травмы.

Напомним, бразилец получил повреждение в матче третьего тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0).

В интернете появилось видео, на котором Винисиус совершает пробежки, находясь по пояс в воде. Ранее сообщалось, что представители мадридского клуба активно работают над возвращением 23-летнего футболиста в строй. По данным СМИ, в «Реале» хотят вернуться Винисиуса на поле перед матчем с «Атлетико», который состоится 24 сентября.

В текущем сезоне игрок провел три матча в Ла Лиге и забил один мяч.