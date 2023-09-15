Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус восстанавливается после травмы, бегая в воде

15 Сентября 2023 • 19:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1 1.68 X 3.95 2 5.30
17.09 22:00

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор необычным способом готовится к возвращению на поле после травмы.

Напомним, бразилец получил повреждение в матче третьего тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0).

В интернете появилось видео, на котором Винисиус совершает пробежки, находясь по пояс в воде. Ранее сообщалось, что представители мадридского клуба активно работают над возвращением 23-летнего футболиста в строй. По данным СМИ, в «Реале» хотят вернуться Винисиуса на поле перед матчем с «Атлетико», который состоится 24 сентября.

В текущем сезоне игрок провел три матча в Ла Лиге и забил один мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Алавес Алавес
1.98 3.50 4.20
Видео
16.09.23 в 15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис Кадис
1.62 3.90 6.20
Видео
16.09.23 в 17:15
Валенсия Валенсия
Атлетико М Атлетико М
3.65 3.50 2.13
Видео
16.09.23 в 19:30
Сельта Сельта
Мальорка Мальорка
2.06 3.20 4.30
Видео
16.09.23 в 22:00
Барселона Барселона
Бетис Бетис
1.49 4.70 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
20:57 · Испания. Ла Лига
Хави вернётся к прежней схеме в матче с «Бетисом», если Гюндоган не сможет выйти в старте
20:48 · Испания. Ла Лига
Хави: Эззалзули хотел играть в старте, я не мог ему этого гарантировать
20:39 · Испания. Ла Лига
Хави: Все смеялись над Ферраном Торресом, но он смог всё перевернуть
20:35 · Испания. Ла Лига
​Хави анонсировал продление контракта с «Барселоной»
20:31 · Испания. Ла Лига
Хави: «Вы меня критикуете, а я в списке лучших тренеров»
19:32 · Испания. Ла Лига
Фигу дал прогноз, сколько голов забьёт Беллингем в сезоне
19:10 · Испания. Ла Лига
Винисиус восстанавливается после травмы, бегая в воде
18:57 · Испания. Ла Лига
​Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо
17:46 · Испания. Ла Лига
Алькасер стал одноклубником Иньесты официально
13:57 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал лучшего футболиста мира 2
13:50 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Хетафе»: «Беллингем посоветовал Гринвуду приехать в Ла Лигу»
12:50 · Испания. Ла Лига
Фигу: «Беллингем очень быстро адаптировался к «Реалу»
12:14 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес может выйти в основе «Барселоны» на матч с «Бетисом»
12:02 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» сообщил о травме де Пауля
12:01 · Англия. Премьер-лига
Ямаль был близок к трансферу в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем