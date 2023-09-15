​Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо

В пятницу состоялось судебное заседание по делу Луиса Рубиалеса – теперь уже бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации. Функционер, которого обвиняют в сексуальном насилии, дал показания. По итогам заседания судья запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Дженнифер Эрмосо ближе, чем на 200 метров. Об этом рассказывают испанские СМИ. Разбирательство будет продолжаться.

Напомним, что во время церемонии награждения после победы сборной Испании на женском чемпионате мира Рубиалес поцеловал Эрмосо прямо в губы. После этого функционер столкнулся с резкой критикой.