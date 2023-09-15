Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо

15 Сентября 2023 • 18:57 Комментировать

В пятницу состоялось судебное заседание по делу Луиса Рубиалеса – теперь уже бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации. Функционер, которого обвиняют в сексуальном насилии, дал показания. По итогам заседания судья запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Дженнифер Эрмосо ближе, чем на 200 метров. Об этом рассказывают испанские СМИ. Разбирательство будет продолжаться.

Напомним, что во время церемонии награждения после победы сборной Испании на женском чемпионате мира Рубиалес поцеловал Эрмосо прямо в губы. После этого функционер столкнулся с резкой критикой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луис Рубиалес Дженнифер Эрмосо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Алавес Алавес
1.98 3.50 4.20
Видео
16.09.23 в 15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис Кадис
1.62 3.90 6.20
Видео
16.09.23 в 17:15
Валенсия Валенсия
Атлетико М Атлетико М
3.65 3.50 2.13
Видео
16.09.23 в 19:30
Сельта Сельта
Мальорка Мальорка
2.06 3.20 4.30
Видео
16.09.23 в 22:00
Барселона Барселона
Бетис Бетис
1.49 4.70 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
20:57 · Испания. Ла Лига
Хави вернётся к прежней схеме в матче с «Бетисом», если Гюндоган не сможет выйти в старте
20:48 · Испания. Ла Лига
Хави: Эззалзули хотел играть в старте, я не мог ему этого гарантировать
20:39 · Испания. Ла Лига
Хави: Все смеялись над Ферраном Торресом, но он смог всё перевернуть
20:35 · Испания. Ла Лига
​Хави анонсировал продление контракта с «Барселоной»
20:31 · Испания. Ла Лига
Хави: «Вы меня критикуете, а я в списке лучших тренеров»
19:32 · Испания. Ла Лига
Фигу дал прогноз, сколько голов забьёт Беллингем в сезоне
19:10 · Испания. Ла Лига
Винисиус восстанавливается после травмы, бегая в воде
18:57 · Испания. Ла Лига
​Суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо
17:46 · Испания. Ла Лига
Алькасер стал одноклубником Иньесты официально
13:57 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал лучшего футболиста мира 2
13:50 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Хетафе»: «Беллингем посоветовал Гринвуду приехать в Ла Лигу»
12:50 · Испания. Ла Лига
Фигу: «Беллингем очень быстро адаптировался к «Реалу»
12:14 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес может выйти в основе «Барселоны» на матч с «Бетисом»
12:02 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» сообщил о травме де Пауля
12:01 · Англия. Премьер-лига
Ямаль был близок к трансферу в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем