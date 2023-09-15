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Симеоне назвал лучшего футболиста мира

15 Сентября 2023 • 13:57 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом мира.

«Месси – лучший, он стал чемпионом мира. Что еще ему нужно выиграть, чтобы и дальше считаться лучшим в мире?» - передает слова специалиста Relevo.

Месси минувшим летом переехал в США, подписав контракт с клубом «Интер Майами». 36-летний аргентинский форвард забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 11 матчах за американскую команду.

Лионель считается одним из главных фаворитов на «Золотой мяч» в этом году. На счету звездного нападающего семь побед в этой номинации.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси Диего Симеоне Интер Майами
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