Симеоне назвал лучшего футболиста мира

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом мира.

«Месси – лучший, он стал чемпионом мира. Что еще ему нужно выиграть, чтобы и дальше считаться лучшим в мире?» - передает слова специалиста Relevo.

Месси минувшим летом переехал в США, подписав контракт с клубом «Интер Майами». 36-летний аргентинский форвард забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 11 матчах за американскую команду.

Лионель считается одним из главных фаворитов на «Золотой мяч» в этом году. На счету звездного нападающего семь побед в этой номинации.