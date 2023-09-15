​Тренер «Хетафе»: «Беллингем посоветовал Гринвуду приехать в Ла Лигу»

Рулевой «Хетафе» Хосе Бордалас сообщил, что Мэйсону Гринвуду переехать в Испанию посоветовал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

«Гринвуд дружит с Беллингемом и получил от него совет приехать в испанскую лигу. Он фантастический футболист, но нам нужно быть терпеливыми и спокойными. Надеюсь, он сможет нам помочь», - сказал Бордалас журналистам.

Напомним, что Мэйсон Гринвуд перебрался в «Хетафе» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Английский клуб решил не восстанавливать нападающего в первой команде из-за скандальной истории с обвинениями в изнасиловании и нападении.