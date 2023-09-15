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Фигу: «Беллингем очень быстро адаптировался к «Реалу»

15 Сентября 2023 • 12:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
1 1.65 X 4.00 2 5.40
17.09 22:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу оценил стартовый отрезок Джуда Беллингема в «королевском клубе». Напомним, 20-летний хавбек в первых четырёх турах испанской Ла Лиги отметился 5 голами и результативной передачей.

«Беллингем очень сильно начал и быстро адаптировался к «Реалу». Даже несмотря на столь молодой возраст, он уже является одним из лучших футболистов планеты, без всяких сомнений. Всё благодаря таланту и отношению к делу, которое он демонстрирует», – цитирует Фигу Madrid Xtra.

Напомним, мадридский «Реал» заплатил за Беллингема 103 миллиона евро компенсации дортмундской «Боруссии» минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Луиш Фигу Джуд Беллингем
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