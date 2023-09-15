Иньиго Мартинес может выйти в основе «Барселоны» на матч с «Бетисом»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес может выйти в стартовом составе своей команды на ближайший тур испанской Ла Лиги против «Бетиса». По информации от журналиста Серхи Капдевилы, защитник чувствует себя хорошо и находится во впечатляющей форме. Именно поэтому тренерский штаб «Барселоны» хочет выпустить Мартинеса в старте на ближайший матч Ла Лиги.

Напомним, Мартинес перешёл в «Барселону» из «Атлетика» Бильбао на правах свободного агента. Футболист прибыл в команду Хави Эрнандеса с травмой, из-за которой пропустил предсезонную подготовку.

В новом сезоне Мартинес провёл всего одну игровую минуту в чемпионате Испании.