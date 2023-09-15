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Иньиго Мартинес может выйти в основе «Барселоны» на матч с «Бетисом»

15 Сентября 2023 • 12:14 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1 1.38 X 5.30 2 8.00
16.09 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес может выйти в стартовом составе своей команды на ближайший тур испанской Ла Лиги против «Бетиса». По информации от журналиста Серхи Капдевилы, защитник чувствует себя хорошо и находится во впечатляющей форме. Именно поэтому тренерский штаб «Барселоны» хочет выпустить Мартинеса в старте на ближайший матч Ла Лиги.

Напомним, Мартинес перешёл в «Барселону» из «Атлетика» Бильбао на правах свободного агента. Футболист прибыл в команду Хави Эрнандеса с травмой, из-за которой пропустил предсезонную подготовку.

В новом сезоне Мартинес провёл всего одну игровую минуту в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес
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