«Атлетико» сообщил о травме де Пауля

Опорный полузащитник Родриго де Пауль получил повреждение во время нахождения в сборной Аргентины. Как сообщила пресс-служба мадридского «Атлетико», у хавбека обнаружены проблемы с мышцами бедра.

В настоящее время игрок под присмотром врачей проходит реабилитацию в тренажерном зале. Точные сроки его восстановления пока неизвестны.

29-летний полузащитник принял участие в трех матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании и отметился двумя ассистами. Трудовое соглашение де Пауля с мадридским топ-клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Его трансферный ценник – 40 млн евро.