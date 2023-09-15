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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витсель принял решение о будущем в «Атлетико»

15 Сентября 2023 • 11:01 Комментировать

34-летний бельгийский полузащитник Аксель Витсель подумывает об уходе из мадридского «Атлетико» в зимнее трансферное окно. По сообщениям Todofichajes, 34-летний хавбек рассматривает вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Витсель связан трудовыми обязательствами с «матрасниками» до лета следующего года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в пять миллионов евро. За мадридский клуб Аксель выступает с лета 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании опытный полузащитник провел два поединка без результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
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