Витсель принял решение о будущем в «Атлетико»

34-летний бельгийский полузащитник Аксель Витсель подумывает об уходе из мадридского «Атлетико» в зимнее трансферное окно. По сообщениям Todofichajes, 34-летний хавбек рассматривает вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Витсель связан трудовыми обязательствами с «матрасниками» до лета следующего года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в пять миллионов евро. За мадридский клуб Аксель выступает с лета 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании опытный полузащитник провел два поединка без результативных действий.