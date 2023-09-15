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«Барселона» может продлить контракт Хави до 2026 года

15 Сентября 2023 • 09:54 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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16.09 22:00

Каталонская «Барселона» по-прежнему надеется продлить контракт со своим главным тренером Хави Эрнандесом до лета 2026 года. По информации от журналиста Фернандо Поло, из-за проблем с финансовым фэйр-плеем «сине-гранатовые» пока не могут себе позволить продлить Хави до 2026 года, но клуб пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Если проблему решить на удастся, контракт Хави будет продлён лишь до 2025 года. Напомним, нынешнее соглашение специалиста с каталонским клубом истекает в конце сезона.

«Барселона» в прошлой кампании под руководством Хави выиграла свой первый чемпионат Испании с 2019 года, пропустив всего 20 голов за 38 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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