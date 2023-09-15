«Барселоне» интересен бельгийский полузащитник

Полузащитник Артур Вермирен, правами на которого владеет бельгийский «Антверпен», попал в сферу интересов одного из испанских топ-клубов. Речь идет о каталонской «Барселоне».

По сообщениям AS, «сине-гранатовые» предпримут попытку заполучить 18-летнего игрока в ближайшее трансферное окно. Бельгийская сторона оценивает потенциальный трансфер Вермирена в 15-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Артур принял участие в 29 поединках во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов.