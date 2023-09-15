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«Барселона» продлит контракт с одним из лидеров команды

15 Сентября 2023 • 08:35 Комментировать

Руководство каталонской «Барселоны» собирается в ближайшее время подписать новое трудовое соглашение с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, об этом рапортуют журналисты AS.

Согласно информации источника, «сине-гранатовые» хотят пролонгировать сотрудничество до завершения сезона-2027/2028. По условиям нового контракта, оклад игрока будет существенно сокращен.

26-летний полузащитник выступает за «Барселону» с июля 2019 года. Срок действующего контракта истекает летом 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Френки сыграл четыре матча и забил один.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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