«Барселона» продлит контракт с одним из лидеров команды

Руководство каталонской «Барселоны» собирается в ближайшее время подписать новое трудовое соглашение с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, об этом рапортуют журналисты AS.

Согласно информации источника, «сине-гранатовые» хотят пролонгировать сотрудничество до завершения сезона-2027/2028. По условиям нового контракта, оклад игрока будет существенно сокращен.

26-летний полузащитник выступает за «Барселону» с июля 2019 года. Срок действующего контракта истекает летом 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Френки сыграл четыре матча и забил один.