Левандовски: «До «Барселоны» я был «машиной»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как он поменялся после перехода в стан «сине-гранатовых».

«Меня все устраивает в «Барселоне». Я здесь по-настоящему счастлив. До «Барсы» я был «машиной», тут же стал больше человеком. У меня есть действующий контракт с клубом, поэтому я не задумываюсь об уходе», - передает слова польского бомбардира AS.

35-летний голеадор перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» летом прошлого года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Роберт сыграл четыре матча, забил два мяча и сделал результативный пас.