Рикельме: «Меня не устраивает современный футбол»

Известный в прошлом аргентинский полузащитник Хуан Роман Рикельме заявил о том, что ему не нравится современный футбол.

«Меня не устраивает современный футбол. Я бы не смог сейчас выступать. Не знаю, куда бы меня могли поместить при схеме 4-3-3. Мне повезло родиться на 20 лет раньше, когда еще была актуальна позиция десятки», - передает слова бывшего футболиста ESPN.

Карьера Рикельме началась на родине в клубе «Бока Хуниорс». Затем полузащитник перебрался в Европу, где отметился выступлениями за каталонскую «Барселону» и «Вильярреал». В футболке сборной Аргентины он провел 51 поединок, записав на свой счет 17 забитых мячей.