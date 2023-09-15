Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Нолито: «Гвардиола - фанат футбола»

15 Сентября 2023 • 01:09 Комментировать

Бывший игрок испанской сборной Нолито, блиставший в составе «Сельты» и успевший поиграть в «Барселоне», а также в  «Манчестер Сити», закончил карьеру, после чего рассказал, что лучшим наставником на своем пути считает Хосепа Гвардиолу:

- Пеп - один из лучших моих тренеров, а, скорее всего, даже самый лучший. Он рисовал план игры и потом этот план в точности сбывался. Он фанат футбола, и я очень многому научился у него. Но только не английскому языку! - пошутил Нолито, слова которого цитирует Radioestadio Noche.

Напомним, что Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Нолито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Алавес Алавес
1.98 3.50 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
01:09 · Испания. Ла Лига
​Нолито: «Гвардиола - фанат футбола»
14 Сентября
22:59 · Испания. Ла Лига
Левандовски высказался о планах на оставшуюся часть карьеры
21:46 · Испания. Ла Лига
Ямаль не будет играть в стартовом составе «Барселоны» в ближайших матчах — известна причина слухи
21:28 · Испания. Ла Лига
​Бывший скаут «Реала» сомневается в возрасте Эндрика
20:59 · Испания. Ла Лига
​Молодые игроки «Реала» попали в скандал из-за интимного видео – клуб выступил с заявлением
20:27 · Англия. Премьер-лига
Захарян: «Мне было интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»
19:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сыграет с «Реалом» с логотипом Rolling Stones на футболках
19:08 · Испания. Ла Лига
Ринат Билялетдинов: «Захарян постарается себя проявить в матче против «Реала»
18:37 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги оценил финансовое положение турнира
17:00 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА 5
15:48 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» ответили на вопрос о состоянии Захаряна
15:19 · Испания. Ла Лига
Барселона – Бетис: прогноз на матч чемпионата Испании – 16 сентября 2023
14:21 · Испания. Ла Лига
​Беллингем недоволен снижением показателя скорости в симуляторе EA 1
13:51 · Испания. Ла Лига
​Кркич получил должность в «Барселоне»
12:45 · Испания. Ла Лига
Сусо назвал лучшего и худшего тренера в своей карьере
Все новости
Рекомендуем