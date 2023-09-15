​Нолито: «Гвардиола - фанат футбола»

Бывший игрок испанской сборной Нолито, блиставший в составе «Сельты» и успевший поиграть в «Барселоне», а также в «Манчестер Сити», закончил карьеру, после чего рассказал, что лучшим наставником на своем пути считает Хосепа Гвардиолу:

- Пеп - один из лучших моих тренеров, а, скорее всего, даже самый лучший. Он рисовал план игры и потом этот план в точности сбывался. Он фанат футбола, и я очень многому научился у него. Но только не английскому языку! - пошутил Нолито, слова которого цитирует Radioestadio Noche.

Напомним, что Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.