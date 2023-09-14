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Левандовски высказался о планах на оставшуюся часть карьеры

14 Сентября 2023 • 22:59 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своих планах на оставшуюся часть карьеры.

Поляку в августе исполнилось 35 лет.

Форвард отметил, что у него есть действующий контракт с «сине-грантовыми», и данный момент он не думает о возможном продолжении карьеры в Саудовской Аравии.

«Это мои последние годы в футболе. У меня в запасе еще два, возможно, три года. Не поймите неправильно, но я всегда хочу быть успешным и забивать голы, но я уже не такой цепкий, каким был раньше», - приводит слова Левандовски Soccer Nation.

Ранее поляк выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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