Левандовски высказался о планах на оставшуюся часть карьеры

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своих планах на оставшуюся часть карьеры.

Поляку в августе исполнилось 35 лет.

Форвард отметил, что у него есть действующий контракт с «сине-грантовыми», и данный момент он не думает о возможном продолжении карьеры в Саудовской Аравии.

«Это мои последние годы в футболе. У меня в запасе еще два, возможно, три года. Не поймите неправильно, но я всегда хочу быть успешным и забивать голы, но я уже не такой цепкий, каким был раньше», - приводит слова Левандовски Soccer Nation.

Ранее поляк выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».