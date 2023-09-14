Журналист Sport Ферран Корреас, специализирующейся на «Барселоне», поделился информацией о нападающем каталонцев Ламине Ямале.

По информации источника, 16-летний футболист не будет играть в основном составе «Барселоны» на постоянной основе в предстоящих матчах. Сообщается, что Ямаль пока не готов к такому плотному графику, ведь ранее он с ним не сталкивался.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

В ближайших матчах «Барселона» сойдется в противостоянии с «Бетисом» (16 сентября), «Антверпеном» (19 сентября), «Сельтой» (24 сентября) и «Мальоркой» (27 сентября).