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​Бывший скаут «Реала» сомневается в возрасте Эндрика

14 Сентября 2023 • 21:28 Комментировать

Бразильский вундеркинд Эндрик перейдет в следующем году в мадридский «Реал», контракт уже подписан. Однако бывший скаут мадридского клуба по имени Маноло Ромеро считает, что Эндрику удалось провести вокруг носа «Реал» в вопросе со своим возрастом. Маноло уверен, что футболист старше своих лет.

- Я всегда сомневался в его возрасте. Он слишком хорош физически для своего возраста. И когда я вижу его, то вспоминаю Радамеля Фалькао, который прилетел в Европу в еще более зрелом возрасте, - цитирует слова Маноло Ромеро испанское издание Marca.

Сейчас Эндрик выступает у себя на родине за «Палмейрас».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эндрик Маноло Ромеро
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