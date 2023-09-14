​Бывший скаут «Реала» сомневается в возрасте Эндрика

Бразильский вундеркинд Эндрик перейдет в следующем году в мадридский «Реал», контракт уже подписан. Однако бывший скаут мадридского клуба по имени Маноло Ромеро считает, что Эндрику удалось провести вокруг носа «Реал» в вопросе со своим возрастом. Маноло уверен, что футболист старше своих лет.

- Я всегда сомневался в его возрасте. Он слишком хорош физически для своего возраста. И когда я вижу его, то вспоминаю Радамеля Фалькао, который прилетел в Европу в еще более зрелом возрасте, - цитирует слова Маноло Ромеро испанское издание Marca.

Сейчас Эндрик выступает у себя на родине за «Палмейрас».