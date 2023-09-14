​Молодые игроки «Реала» попали в скандал из-за интимного видео – клуб выступил с заявлением

Три молодых футболиста «Реала» попали в скандал. На страницах El Confidencial появилась информация об аресте тройки игроков – один из их представляет «Кастилью», а ещё двое – «Реал Мадрид С». Молодых футболистов обвиняют в распространении через социальные сети интимного видео с несовершеннолетней девушкой.

«Реал» уже успел выступить с заявлением. Клуб сообщил, что ему известно о заявлениях на троих молодых игроков, которые, возможно, распространили интимное видео через WhatsApp.

«Когда клуб получит подробную информацию о фактах, мы примем соответствующие меры», - говорится в пресс-релизе.