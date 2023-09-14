«Барселона» сыграет с «Реалом» с логотипом Rolling Stones на футболках

К дерби готовятся не только в Италии, где в субботу между собой сыграют «Милан» и «Интер» - Испания также живет ожиданием дерби, правда, первый «эль класико» состоится лишь 29 октября.

Вне всяких сомнений, «Барселона» будет стремиться к победе над клятым врагом, а стимулировать игроков будет необычный элемент из мира рок-музыки - логотип всемирно известной группы Rolling Stones на футболках каталонских игроков. Таким образом «роллинги» решили прорекламировать свой новый альбом, который будет выпущен в продажу буквально несколькими днями ранее.

Впрочем, особо удивляться не стоит, если вспомнить о том, что «Барселона» сотрудничает с компанией Spotify, известной по своей доле на музыкальном рынке. И в прошлом сезоне «Барселона» уже сыграла матч с «Реалом» в футболках в честь нового альбома испанской певицы Росалии.