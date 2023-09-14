Ринат Билялетдинов: «Захарян постарается себя проявить в матче против «Реала»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об ожиданиях от игры полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в матче против мадридского «Реала».

«Захарян постарается себя проявить в матче против «Реала». Всё покажет игра. Пусть попробует показать свои навыки в таком матче. Конечно, ему будет волнительно, тем более в таком возрасте, на таком стадионе», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт». По его мнению, бывший игрок «Динамо» справится с давлением.

Напомним, что Арсен Захарян присоединился к клубу из Сан-Себастьяна в августе текущего года. В футболке испанского коллектива провёл два матча в рамках Ла Лиги, в обоих случаях выходя на замену.