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Ринат Билялетдинов: «Захарян постарается себя проявить в матче против «Реала»

14 Сентября 2023 • 19:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об ожиданиях от игры полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в матче против мадридского «Реала».

«Захарян постарается себя проявить в матче против «Реала». Всё покажет игра. Пусть попробует показать свои навыки в таком матче. Конечно, ему будет волнительно, тем более в таком возрасте, на таком стадионе», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт». По его мнению, бывший игрок «Динамо» справится с давлением.

Напомним, что Арсен Захарян присоединился к клубу из Сан-Себастьяна в августе текущего года. В футболке испанского коллектива провёл два матча в рамках Ла Лиги, в обоих случаях выходя на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Ринат Билялетдинов Арсен Захарян
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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