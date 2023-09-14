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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги оценил финансовое положение турнира

14 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовом состоянии испанского чемпионата.

«С точки зрения финансового положения, наш чемпионат является худшим в Европе», - рассказал чиновник, чьи слова приводит CetreGoals. Также Тебас отметил, что любая крупная продажа «Барселоны» станет большим шагом для исправления ситуации в «блаугране».

Напомним, что в таблице коэффициентов УЕФА испанский чемпионат находится на втором месте после Английской премьер-лиги. Из последних десяти розыгрышей Лиги чемпионов клубы из Испании выиграли шесть.

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Ла Лига Хавьер Тебас
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