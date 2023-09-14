​В «Реал Сосьедаде» ответили на вопрос о состоянии Захаряна

Полузащитник Арсен Захарян на прошлой неделе пропустил несколько тренировок «Реал Сосьедада» из-за болезни. В начале новой недели 20-летний россиянин вернулся к работе. В пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна ответили на вопрос о состоянии Захаряна.

«Арсен Захарян работает в общей группе наравне со своими товарищами по команде», - ответ пресс-службы приводит Sport24.

Что касается вопроса о том, отправился ли Захарян на игру с «Реалом» в Мадрид, то в «Реал Сосьедаде» предложили дождаться публикации списка игроков.

Напомним, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо».