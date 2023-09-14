​Беллингем недоволен снижением показателя скорости в симуляторе EA

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оказался недоволен своим показателем скорости в новом симуляторе от компании Electronic Arts.
Пытаясь угадать свой показатель скорости, Беллингем сказал: «Должно быть около 84». На самом деле этот показатель оказался более низким – 76.
«Вы шутите? В прошлом году у меня было больше. Я что, стал медленнее?» - сказал Беллингем в ролике на клубном канале «Реала».
Напомним, что симулятор EA Sports FC выйдет в конце сентября. Стоит сказать, что компания Electronic Arts прекратила сотрудничество с ФИФА, поэтому симулятор теперь будет называться иначе.
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