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​Беллингем недоволен снижением показателя скорости в симуляторе EA

14 Сентября 2023 • 14:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оказался недоволен своим показателем скорости в новом симуляторе от компании Electronic Arts.

Пытаясь угадать свой показатель скорости, Беллингем сказал: «Должно быть около 84». На самом деле этот показатель оказался более низким – 76.

«Вы шутите? В прошлом году у меня было больше. Я что, стал медленнее?» - сказал Беллингем в ролике на клубном канале «Реала».

Напомним, что симулятор EA Sports FC выйдет в конце сентября. Стоит сказать, что компания Electronic Arts прекратила сотрудничество с ФИФА, поэтому симулятор теперь будет называться иначе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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