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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кркич получил должность в «Барселоне»

14 Сентября 2023 • 13:51 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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16.09 22:00

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич получил должность в клубе. На официальном сайте «сине-гранатовых» сообщается о том, что 33-летний Кркич станет футбольным координатором. Главной его задачей будет наблюдение за молодёжью в клубной академии.

Напомним, что Боян Кркич объявил о завершении карьеры весной. В последние несколько лет он выступал в Японии за «Виссел Кобе».

Если говорить о «Барселоне», то Кркич провёл за команду 163 матча. В них нападающий записал на свой счёт 41 гол и 19 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч Ла Лиги «Барселона» проведёт 16 сентября – против «Бетиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боян Кркич
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