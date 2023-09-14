​Кркич получил должность в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич получил должность в клубе. На официальном сайте «сине-гранатовых» сообщается о том, что 33-летний Кркич станет футбольным координатором. Главной его задачей будет наблюдение за молодёжью в клубной академии.

Напомним, что Боян Кркич объявил о завершении карьеры весной. В последние несколько лет он выступал в Японии за «Виссел Кобе».

Если говорить о «Барселоне», то Кркич провёл за команду 163 матча. В них нападающий записал на свой счёт 41 гол и 19 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч Ла Лиги «Барселона» проведёт 16 сентября – против «Бетиса».