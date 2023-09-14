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​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в «Реале», ценник - 100 млн евро

14 Сентября 2023 • 13:05 Комментировать

Всё идёт к тому, что следующим летом Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» - звёздный форвард может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента. В идеале гранд Лиги 1 хотел бы подписать на замену Винисиуса Жуниора, но осуществить такой трансфер практически невозможно. В сложившейся ситуации «ПСЖ» переключился на другого форварда «Реала» - на Родриго. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichaes.

По данным источника, «ПСЖ» уже начал зондировать почву по ситуации Родриго через посредников. Ожидается, что «Реал» будет готов рассмотреть предложение по бразильцу, если речь пойдёт о трёхзначной сумме. Портал Transfermarkt оценивает Родриго в 100 миллионов евро.

​Мбаппе встретился с игроком «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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