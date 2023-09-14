Сусо назвал лучшего и худшего тренера в своей карьере

Атакующий полузащитник Сусо, выступающий за испанскую «Севилью», рассказал о тренерах, с которыми ему довелось поработать за свою карьеру.

«Самым лучшим был Луис Энрике. Он тренировал меня в сборной, считаю его лучшим из тех, с кем я работал. Кто худший? Это Хорхе Сампаоли», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.

29-летний вингер защищает цвета севильского коллектива с лета 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Сусо провел три поединка, в которых отметился одной голевой передачей.