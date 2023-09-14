Алонсо может уйти из «Барселоны» в другой испанский топ-клуб

32-летний защитник Маркос Алонсо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может продолжить карьеру в другом испанском топ-клубе.

Как информируют журналисты Todofichajes, заинтересованность в подписании опытного латераля проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассчитывают усилиться Алонсо в летнее трансферное окно, когда у игрока истечет срок действия контракта с «сине-гранатовыми».

Маркос присоединился к «Барселоне» в прошлом году. Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Алонсо провел один поединок.