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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алонсо может уйти из «Барселоны» в другой испанский топ-клуб

14 Сентября 2023 • 12:06 Комментировать

32-летний защитник Маркос Алонсо, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может продолжить карьеру в другом испанском топ-клубе.

Как информируют журналисты Todofichajes, заинтересованность в подписании опытного латераля проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассчитывают усилиться Алонсо в летнее трансферное окно, когда у игрока истечет срок действия контракта с «сине-гранатовыми».

Маркос присоединился к «Барселоне» в прошлом году. Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Алонсо провел один поединок.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Маркос Алонсо
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