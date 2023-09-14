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«Барселона» не планирует никакие трансферы на январь

14 Сентября 2023 • 11:55 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1 1.38 X 5.30 2 8.00
16.09 22:00

Каталонская «Барселона» не планирует никаких трансферов на зимнее трансферное окно. По информации от издания Sport, единственным усилением для команды Хави Эрнандеса станет нападающий Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе», который изначально должен был присоединиться к «сине-гранатовым» летом 2024 года.

Вероятно, планы «Барселоны» изменятся, если один из ключевых игроков команды получит серьёзную травму. Тем не менее, на данный момент «сине-гранатовые» не планируют никаких трансферов.

Напомним, в летнее трансферное окно команда Хави Эрнандеса потратила на новичков всего 3,40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке
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