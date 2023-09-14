«Барселона» объявит о важном решении до конца дня

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес близок к пролонгации сотрудничества с «сине-гранатовыми», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, в ближайшие часы о сделке между «сине-гранатовыми» и 43-летним специалистом будет объявлено официально. Новый контракт будет рассчитан до середины 2025 года. Срок действующего соглашения Хави истекает по окончании нынешнего сезона.

Под руководством Эрнандеса «Барселона» стала чемпионом Ла Лиги в прошлом сезоне. В нынешнем розыгрыше чемпионата каталонцы занимают третье место после четырех туров.

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