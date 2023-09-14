«Реал» считает, что травма Милитао менее серьёзная, чем у Куртуа

Мадридский «Реал» сохраняет позитивный настрой относительно травмы центрального защитника Эдера Милитао, который разорвал крестообразные связки колена. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, медицинский штаб «королевского клуба» считает, что ситуация бразильца менее серьёзная, чем у голкипера Тибо Куртуа, который страдает от того же самого повреждения.

Отмечается, что «Реал» рассчитывает увидеть возвращение Милитао до конца нынешнего сезона. В то же время ситуация с Куртуа является более сложной. Бельгиец всерьёз рискует не сыграть в этой кампании.

Напомним, «Реал» заменил Куртуа голкипером Кепой Аррисабалагой из «Челси», который пришёл на правах аренды.