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«Барселона» сообщила Нико Уильямсу, что хочет подписать его в 2024 году

14 Сентября 2023 • 10:25 Комментировать
Атлетик Б
...
Кадис
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16.09 15:00

Нападающий «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс находится на радаре у каталонской «Барселоны». По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» уже давно наблюдает за молодым талантом.

Источник сообщает, что «Барселона» уже вышла на связь с Уильямсом и рассказала ему о своих планах пригласить его следующим летом на правах свободного агента. Отметим, что у Нико заканчивается контракт с «Атлетик» Бильбао в конце сезона.

Transfermarkt оценивает Уильямса в 30 миллионов евро. 21-летний футболист в новом сезоне провёл 4 матча в чемпионате Испании, где отметился 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс
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