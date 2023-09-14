«Барселона» сообщила Нико Уильямсу, что хочет подписать его в 2024 году

Нападающий «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс находится на радаре у каталонской «Барселоны». По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» уже давно наблюдает за молодым талантом.

Источник сообщает, что «Барселона» уже вышла на связь с Уильямсом и рассказала ему о своих планах пригласить его следующим летом на правах свободного агента. Отметим, что у Нико заканчивается контракт с «Атлетик» Бильбао в конце сезона.

Transfermarkt оценивает Уильямса в 30 миллионов евро. 21-летний футболист в новом сезоне провёл 4 матча в чемпионате Испании, где отметился 4 результативными передачами.