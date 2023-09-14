Гути сравнил 16-летнего Ямаля с Месси

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Гути отреагировал на сравнение дебюта Ламина Ямаля за каталонскую «Барселону» с дебютом аргентинца Лионеля Месси.

«Ламин очень хорошо, однако ни один футболист не приблизится к тому, кем является Лео для «Барселоны», - передает слова Гути El Chiringuito TV.

16-летний Ямаль – воспитанник академии каталонского клуба. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех встречах и отметился двумя результативными передачами за «сине-гранатовых».

Контракт юного игрока с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.