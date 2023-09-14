Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гути сравнил 16-летнего Ямаля с Месси

14 Сентября 2023 • 07:51 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Гути отреагировал на сравнение дебюта Ламина Ямаля за каталонскую «Барселону» с дебютом аргентинца Лионеля Месси.

«Ламин очень хорошо, однако ни один футболист не приблизится к тому, кем является Лео для «Барселоны», - передает слова Гути El Chiringuito TV.

16-летний Ямаль – воспитанник академии каталонского клуба. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех встречах и отметился двумя результативными передачами за «сине-гранатовых».

Контракт юного игрока с «Барселоной» рассчитан до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Гути Ламин Ямаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
07:51 · Испания. Ла Лига
Гути сравнил 16-летнего Ямаля с Месси
03:29 · Испания. Ла Лига
Аспас – о трансфере 21-летнего Вейги в «Аль-Ахли»: «Так было лучше для его семьи»
03:10 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «Серхио Рамос очень нужен «Севилье»
02:31 · Германия. Бундеслига
Киммих рассказал, какого футболиста считает образцом для подражания
02:09 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Уверен, Фелиш добьётся успеха в «Барселоне»
01:57 · Испания. Ла Лига
​Супруга Месси комментирует посты Джорджины Родригес, пассии Роналду
00:46 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс – приоритетная цель «Реала» на ближайшие годы слухи
13 Сентября
23:23 · Испания. Ла Лига
Видаль выбрал между Левандовски и Суаресом
23:05 · Испания. Ла Лига
​Деку на представлении в «Барселоне» рассказал о своей футбольной идее
22:46 · Испания. Ла Лига
​Деку: «После того, как мы с Роналдиньо ушли, у «Барселоны» были лучшие годы»
22:34 · Испания. Ла Лига
​Деку: Хави не обязан выигрывать Лигу чемпионов 1
22:25 · Испания. Ла Лига
​Деку ответил на вопрос о целях «Барселоны»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Видаль рассказал, почему оценивает Бускетса выше Каземиро
21:54 · Испания. Ла Лига
Видаль: «Реал» постоянно грабил мои команды»
21:37 · Испания. Ла Лига
Араухо близок к возвращению в строй, но в «Барселоне» не хотят рисковать
Все новости
Рекомендуем