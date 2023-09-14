Аспас – о трансфере 21-летнего Вейги в «Аль-Ахли»: «Так было лучше для его семьи»

Капитан «Сельты» Яго Аспас прокомментировал недавний переход Габри Вейги в «Аль-Ахли», вызвавший много вопросов.

21-летний полузащитник неожиданно решился на переезд в Саудовскую Аравию, будучи одним из самых перспективных молодых игроков Ла Лиги. «Сельта» выручила от продажи порядка 40 млн евро.

«Такое иногда случается. Возможно, многие ждали Вейгу совсем в другом месте, но он и его семья приняли такое решение, посчитав, что так будет лучше. Я не знаю, вернётся ли он в европейский футбол, но это вполне возможно, если его контракт рассчитан всего на три года. Надеюсь, мы ещё увидим его в Европе», – приводят испанские СМИ слова Аспаса.