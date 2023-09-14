Ракитич: «Серхио Рамос очень нужен «Севилье»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич доволен приходом в команду Серхио Рамоса.

37-летний испанец вернулся в родной для себя клуб в начале текущего месяца. Центральный защитник находился в статусе свободного агента с момента ухода из «ПСЖ» по завершении прошлого сезона.

«Нам очень нужен такой игрок, как Серхио. У него много сильных качеств, он предан делу. Конечно, ему было непросто самостоятельно поддерживать форму летом, но он набрал форму во время перерыва на матчи сборных», – передаёт Diario AS слова 35-летнего хорвата.

17 сентября «Севилья» примет в родных стенах «Лас-Пальмас» в рамках Ла Лиги.