Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич: «Серхио Рамос очень нужен «Севилье»

14 Сентября 2023 • 03:10 Комментировать
Севилья
...
Лас-Пальмас
17.09 19:30

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич доволен приходом в команду Серхио Рамоса.

37-летний испанец вернулся в родной для себя клуб в начале текущего месяца. Центральный защитник находился в статусе свободного агента с момента ухода из «ПСЖ» по завершении прошлого сезона.

«Нам очень нужен такой игрок, как Серхио. У него много сильных качеств, он предан делу. Конечно, ему было непросто самостоятельно поддерживать форму летом, но он набрал форму во время перерыва на матчи сборных», – передаёт Diario AS слова 35-летнего хорвата.

17 сентября «Севилья» примет в родных стенах «Лас-Пальмас» в рамках Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос Иван Ракитич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
03:29 · Испания. Ла Лига
Аспас – о трансфере 21-летнего Вейги в «Аль-Ахли»: «Так было лучше для его семьи»
03:10 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «Серхио Рамос очень нужен «Севилье»
02:31 · Германия. Бундеслига
Киммих рассказал, какого футболиста считает образцом для подражания
02:09 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Уверен, Фелиш добьётся успеха в «Барселоне»
01:57 · Испания. Ла Лига
​Супруга Месси комментирует посты Джорджины Родригес, пассии Роналду
00:46 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс – приоритетная цель «Реала» на ближайшие годы слухи
13 Сентября
23:23 · Испания. Ла Лига
Видаль выбрал между Левандовски и Суаресом
23:05 · Испания. Ла Лига
​Деку на представлении в «Барселоне» рассказал о своей футбольной идее
22:46 · Испания. Ла Лига
​Деку: «После того, как мы с Роналдиньо ушли, у «Барселоны» были лучшие годы»
22:34 · Испания. Ла Лига
​Деку: Хави не обязан выигрывать Лигу чемпионов
22:25 · Испания. Ла Лига
​Деку ответил на вопрос о целях «Барселоны»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Видаль рассказал, почему оценивает Бускетса выше Каземиро
21:54 · Испания. Ла Лига
Видаль: «Реал» постоянно грабил мои команды»
21:37 · Испания. Ла Лига
Араухо близок к возвращению в строй, но в «Барселоне» не хотят рисковать
21:22 · Испания. Ла Лига
Советник Лапорты: «Барселона» практически ничего не платит Фелишу»
Все новости
Рекомендуем