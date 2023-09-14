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​Супруга Месси комментирует посты Джорджины Родригес, пассии Роналду

14 Сентября 2023 • 01:57 Комментировать

Джорджина Родригес, гражданская супруга Криштиану Роналду, весьма активна в социальных сетях - у нее, конечно, поменьше подписчиков, чем у CR7, но их количество также измеряется даже не миллионами - а десятками миллионов. Среди них, как оказалось, есть и Антонела Роккуццо - супруга Лионеля Месси.

Она отреагировала на одну из последних публикаций Джорджины, которая похвасталась отпуском, проводимым в одном из лучших местечек Испании - на курорте Aqua Amarga в Альмерии. Джорджина выложила несколько фотографий с окрестными красотами, а также подчеркивающими ее роскошные формы. Антонела ответила реакцией эмодзи в виде огня - жжешь, мол, давай еще.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Антонелла Роккуццо Джорджина Родригес
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