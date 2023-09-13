Видаль выбрал между Левандовски и Суаресом

Бывший полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль сделал выбор между Робертом Левандовски и Луисом Суаресом.

Польский форвард защищает цвета «сине-гранатовых» с прошлого года, а Луис Суарес выступал за каталонский коллектив в период с 2014 по 2020 год.

«Не знаю, появится ли когда-то нападающий, способный превзойти этих двоих. У Левандовски много сильных качеств, но я предпочитаю Суареса. Луису свойственно то «озорство», которое есть только у южноамериканских игроков – что-то, чего не хватает Роберту», – приводит Barca Universal заявление чилийского хавбека.

Роберт Левандовски забил 35 голов в 50 матчах за «Барселону». В активе Луиса Суареса 195 мячей в 283 играх за каталонцев.