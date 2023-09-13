​Деку на представлении в «Барселоне» рассказал о своей футбольной идее

В среду Деку был представлен в качестве спортивного директора «Барселоны». Экс-футболист команды сказал несколько слов о своей футбольной идее.

«Моей футбольной идеей всегда был стиль «Барселоны». Я люблю, когда команда играет красиво, когда команда много владеет мячом, когда команда имеет футболистов высокого уровня с разными сильными сторонами. Когда я иду смотреть футбол, мне нравится наблюдать за игроками высокого класса», - сказал Деку журналистам.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Бетиса». «Сине-гранатовые» после четырёх туров имеют 10 очков в своём активе.