​Деку: «После того, как мы с Роналдиньо ушли, у «Барселоны» были лучшие годы»

Спортивный директор «Барселоны» Деку в ходе своей презентации сказал несколько слов о клубе.

«Барселона» - команда-победитель, и после того, как мы с Роналдиньо ушли, у неё были лучшие годы. Это было поколение, которое отличилось. Переходные периоды всегда сложны, команды не вечны. Нам потребовалось время, чтобы побеждать, но мы на правильном пути», - сказал Хави журналистам.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Бетиса» на своём поле. В четырёх стартовых турах Ла Лиги «сине-гранатовые» набрали десять баллов.